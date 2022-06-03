"У них там Бухенвальд": Денисова розповіла, що відомо про полонених захисників Маріуполя

Про те, коли захисників "Азовсталі" повернуть додому, інформації поки що немає

Полонені захисники Маріуполя повідомили, що окупанти не надають лікування пораненим.

Як повідомила екс-омбусмен Людмила Денисова в інтерв’ю LB.ua, вона отримала повідомлення від українських захисників, яких після виходу з "Азовсталі" вивезли до тимчасово окупованої Оленівки (Донецька область).

За її словами, бійці повідомили, що "у них там Бухенвальд", пораненим не надається лікування, а також дуже погано з їжею.

Крім того, вона зазначила, що їй нічого не відомо про терміни повернення полонених додому, оскільки росія намагається виставити українських військових як злочинців. Денисова каже, що процес їхнього повернення дуже складний, а тому вона не може сказати, що буде далі.

Також Денисова не змогла відповісти на питання про те, де перебувають ті військовослужбовці, які вийшли з "Азовсталі" після того, як звідти вивезли поранених.

"У мене немає інформації", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, із заводу "Азовсталь" у Маріуполі сотні українських військовослужбовців вивезли на непідконтрольну територію України. За повідомленням влади, надалі ці бійці буде повернено в рамках обміну полоненими. Водночас ватажок квазіреспубліки "днр" деніс пушилін заявляє, що на українських воїнів з "Азовсталі" чекає "трибунал".