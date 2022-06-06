У Великій Британії депутати висловили довіру Борису Джонсону: що це означає

Парламент не став міняти прем’єра

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав вотум довіри від парламенту та залишиться на своїй посаді

Згідно з результатами, наведеними ВВС, за відставку Джонсона проголосували 148 депутатів-консерваторів, проте 211 висловилися проти, що дозволило йому залишитися в прем’єрському кріслі, а заодно і лідером партії.

Для того, щоб отримати вотум довіри, йому необхідно було набрати 180 із 359 голосів. У голосуванні взяли участь усі члени партії, які утрималися не було.

Попри те, що Джонсон отримав необхідні голоси, велика кількість супротивників свідчить про те, що йому доведеться докласти значних зусиль, щоб відновити партійну єдність.

До речі, отримання вотуму довіри також дає Джонсону захист від подібних голосувань терміном на один рік.

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Питання відставки прем’єра в Британії постало після того, як у ЗМІ потрапила інформація, що він влаштовував вечірки з алкоголем під час локдауну, який вводився задля запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. На той час проводити подібні заходи було заборонено.