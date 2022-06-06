Зеленський відповів, чи пропонував Джонсон Україні новий союз замість ЄС

Британія продовжує допомагати Україні у її невпинному протистоянні російській федерації

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон не пропонував Україні жодних альтернатив замість членства у Європейському Союзі, як про це писали закордонні ЗМІ. Мова йшла виключно про безпекові союзи.

Як передає "Телеграф", про це у понеділок, 6 червня, заявив президент України Володимир Зеленський під час свого чергового інтерв'ю із журналістами.

"Ніяких альтернатив нашому членству в ЄС не було. Говорилося про безпековий союз, але точно не про ЄС. Альтернатива Європейському союзу – це не Джонсон, а деякі європейські держави, які просувають ідею якоїсь альтернативи. Нам не потрібна альтернатива Європейському союзу, і ми не розуміємо неготовність деяких держав надати нам кандидатство у члени ЄС. Вони знаходять ті чи інші причини, я вважаю, що це все виправдовування", — пояснив український гарант.

Також гарант додав, що безпековий союз із британським прем'єром дійсно обговорюється, проте виключно рамках гарантій безпеки України.

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"Структурно над безпековим союзом зараз ми працюємо", — додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єром Британії Борисом Джонсоном телефоном, обговоривши майбутню поставку Україні потужних РСЗВ та ситуацію на фронті.

Також нагадаємо, що Велика Британія, незважаючи на систематичні погрози росії, все ж планує передати Києву важливе озброєння.