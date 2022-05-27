Джонсон пропонує Зеленському новий міжнародний альянс замість ЄС: що дізнались ЗМІ

Київ поки що свою позицію з приводу створення нового союзу не розголошує

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає Україну відмовитися від вступу до Європейського Союзу та пропонує створити новий альянс. Ця пропозиція британця ґрунтується на недовірі до прагнення Німеччини протидіяти росії.

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Про це пише італійське видання Corriere della sera, посилаючись на власні джерела.

Згідно з даними газети, пропозиція щодо відмови від ймовірного членства у ЄС та створення нового міжнародного союзу надійшла Києву більше місяця тому. Ймовірніше за все, Джонсон озвучив це президенту Зеленському під час зустрічі 9 квітня.

Така європейська спільнота, яку просуває британський прем'єр, включає Велику Британію як лідера, а також Україну, Польщу, Естонію, Латвію та Литву. На більш пізніх етапах розглядається можливість включення до союзу і Туреччини.

"Догляд Британії за Україною стає дедалі наполегливішим. Проте Київ поки що не говорить ні "так", ні "ні", — йдеться в тексті видання.

Також зазначається, що український лідер Володимир Зеленський наразі очікує європейського саміту, який має відбутися 23 червня. Саме там вирішуватимуть питання, чи буде Україна визнана кандидатом на вступ до Євросоюзу. Проте зараз достеменно невідомо, чи це рішення буде на користь Києва через протести Албанії та Північної Македонії, котрі очікують отримати статуси кандидатів роками.

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Як повідомили джерела, є ймовірність, що лідери країн ЄС можуть обмежитись "туманною" заявою про наявність у України "європейської перспективи". Якщо так і станеться, то Зеленський, скоріше за все, розглядатиме пропозицію Бориса Джонсон як можливу.

Окрім того, не виключається й можливість того, що ці переговори є просто чутками, які запускаються задля більш сильного тиску на європейських лідерів напередодні саміту.

"Також ймовірно, що і сам британський проєкт не надто життєздатний: Лондон не має можливостей Європейського Союзу для фінансової підтримки України. Також поки що немає даних, що Польща чи країни Балтії виступлять з ініціативою, яка може скомпрометувати їхні стосунки з Брюсселем", — йдеться в тексті публікації.

Тим часом Британія продовжує допомагати Україні у її невпинному протистоянні російській федерації. Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем'єр Борис Джонсон повідомив про новий пакет військової допомоги, яку вже найближчим часом отримає Київ. У нього включать БПЛА, протикорабельні ракети та далекобійну артилерію.