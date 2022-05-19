Джонсон повідомив про новий пакет військової допомоги Україні: надішлють потужну зброю

У першій партії озброєння будуть БПЛА, протикорабельні ракети та далекобійна артилерія

Великобританія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,3 млрд. фунтів стерлінгів.

Про це повідомив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон у Твіттері.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За словами британського міністра, у першій партії озброєння будуть БПЛА, протикорабельні ракети та далекобійна артилерія.

Як повідомлялося раніше, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потреби українських військових.

Крім того, в Сенаті зареєстрували проєкт резолюції, в якому міститься заклик до оголошення росії країною-спонсором тероризму.