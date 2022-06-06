Велика Британія дасть Україні важливу зброю, незважаючи на загрози путіна: що і скільки надішлють

Цей тип зброї теоретично дістав би до цілей на території рф

Велика Британія передасть Україні американські реактивні системи залпового вогню M270 великої дальності, — це робиться незважаючи на погрози кривавого диктатора володимира путіна посилити обстріл України в разі передачі далекобійної зброї Заходу.

Заяву про передачу РСЗВ зробив міністр оборони Британії Бен Уоллес, повідомляє ВВС. Наразі невідомо, скільки буде передано систем, проте попередньо журналісти кажуть, що відправлять три комплекси.

Варто зазначити, що системи M270 MLRS вироблялися з 1983 по 2003 рік у США та Європі, всього випустили близько 1300 одиниць та 700 тисяч ракет до них. Ця зброя дає змогу вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

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Характеристики РСЗВ M270

Раніше Британія вже говорила про можливу передачу Україні M270, але це питання відкладали через побоювання, що українці можуть відкрити вогонь по території росії.

Днями США вирішили передати Україні системи M142 (HIMARS), на тлі чого у Британії теж вирішили, що передадуть РСЗВ M270. Після цих рішень у Кремлі стали загрожувати Україні ударами по нових об’єктах, проте, судячи з усього, на рішення британців ці загрози ніяк не вплинули.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав, чому Німеччина затримує постачання танків для України.