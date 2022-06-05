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путін виступив із новими погрозами на адресу України: що йому не сподобалося

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Кривавий диктатор знову намагається залякати українців Новина оновлена 05 червня 2022, 11:57
Кривавий диктатор знову намагається залякати українців

Політик вважає, що постачання західної зброї лише "затягують конфлікт"

Постачання Україні далекобійної зброї, таких як, наприклад, ракетні системи залпового вогню HIMARS, можуть стати причиною нових ракетних ударів з боку росії. За словами російського кривавого диктатора володимира путіна, вони спостерігають і збираються "робити висновки" з того, що відбувається навколо озброєння нашої країни.

Про це політик заявив під час інтерв’ю із журналістом Павлом Зарубіним на телеканалі "Росія 1" у неділю, 5 червня. На думку путіна, у рф іще залишилися об’єкти, по яких вона досі не вела вогонь.

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За словами путіна, його армія має ще багато боєприпасів, які можуть бути використані проти України під час нинішньої війни.

"Якщо вони будуть поставлятися — з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо для того, щоб завдавати ударів по тим об’єктам, по яких ми поки що не наносимо", — підкреслив російський диктатор.

Крім цього, він вважає, що Захід, який надає озброєння для ЗСУ, не намагається допомогти Україні. путін запевняє, що такі вчинки є винятково бажанням затягнути нинішній збройний конфлікт на більш тривалий час. Варіант із тим, що Україні треба тримати удар і захищатися від нападу його ручних псів, політик, схоже, не розглядає.

Незважаючи на такі заяви російського політика, Україна все одно продовжує співпрацювати з європейськими партнерами щодо отримання додаткової зброї для ЗСУ. Серед останніх ймовірних благодійників опинилася Іспанія. Як писав "Телеграф", існує можливість отримання від офіційного Мадриду танків Leopard і ЗРК.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Озброєння