Політик вважає, що постачання західної зброї лише "затягують конфлікт"

Постачання Україні далекобійної зброї, таких як, наприклад, ракетні системи залпового вогню HIMARS, можуть стати причиною нових ракетних ударів з боку росії. За словами російського кривавого диктатора володимира путіна, вони спостерігають і збираються "робити висновки" з того, що відбувається навколо озброєння нашої країни.

Про це політик заявив під час інтерв’ю із журналістом Павлом Зарубіним на телеканалі "Росія 1" у неділю, 5 червня. На думку путіна, у рф іще залишилися об’єкти, по яких вона досі не вела вогонь.

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За словами путіна, його армія має ще багато боєприпасів, які можуть бути використані проти України під час нинішньої війни.

"Якщо вони будуть поставлятися — з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо для того, щоб завдавати ударів по тим об’єктам, по яких ми поки що не наносимо", — підкреслив російський диктатор.

Крім цього, він вважає, що Захід, який надає озброєння для ЗСУ, не намагається допомогти Україні. путін запевняє, що такі вчинки є винятково бажанням затягнути нинішній збройний конфлікт на більш тривалий час. Варіант із тим, що Україні треба тримати удар і захищатися від нападу його ручних псів, політик, схоже, не розглядає.

Незважаючи на такі заяви російського політика, Україна все одно продовжує співпрацювати з європейськими партнерами щодо отримання додаткової зброї для ЗСУ. Серед останніх ймовірних благодійників опинилася Іспанія. Як писав "Телеграф", існує можливість отримання від офіційного Мадриду танків Leopard і ЗРК.