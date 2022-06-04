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РосЗМІ дають заяву путіна про "десятки знищених систем озброєння" зі США: що він мав на увазі насправді

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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володимир путін
володимир путін

Російських пропагандистів схвилювала нова заява їх диктатора

Російський диктатор володимир путін вперше публічно висловився про постачання Заходом важкої зброї для України.

"Наші ППО їх клацають як горіхи. Знищено десятки", — висловився путін. Примітно, що російські ЗМІ чомусь вирішили, що ці слова стосувалися західних систем озброєння, але що насправді мав на увазі російський диктатор, який залишається невідомим.

Ці слова були взяті з короткого тизера, який анонсує інтерв’ю путіна кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну і розміщеного в російських телеграм-каналах.

Однак, як можна зрозуміти з ролика, фраза явно вирвана з контексту і що там за словами путіна "клацають ППО" залишається незрозумілим.

Примітно, що і сам Зарубін не зміг пройти повз цей момент і спробував додати інтриги.

Багато російських ЗМІ, своєю чергою, вирішили порадувати свою аудиторію пафосними заявами свого диктатора і оприлюднили новини про те, що слова путіна про ППО якось пов’язані з американською важкою технікою, яка йде в Україну.

Як повідомлялося раніше, 1 червня глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що його країна виділить для України новий пакет військової допомоги у розмірі 700 мільйонів доларів.

У ньому будуть і довгоочікувані РСЗВ HIMARS та інші зразки великокаліберної зброї, протитанкові комплекси Javelin та контрбатарейні радари.

Однак перед тим, як РСЗВ потраплять на поле бою, бійців ЗСУ деякий час навчатимуть у країнах Заходу, за оцінками на це може піти близько трьох тижнів. Тобто фізично ці установки поки що не знаходяться в Україні.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Пропаганда