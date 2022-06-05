Ще одна країна ЄС дасть Україні важке озброєння: про що йдеться

Без танків не обійдеться

Українських захисників, які дають відсіч російській армії вже понад сто днів, услід за Швейцарією вирішили підтримати зброєю і в уряді Іспанії. Попередньо повідомляється про можливе постачання зенітно-ракетних комплексів, а також танків Leopard.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais, яке посилається на особисті джерела, наближені до влади країни. До речі, раніше місцеві чиновники були готові постачати лише легке озброєння та боєприпаси.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Імовірне рішення іспанців щодо передачі Україні серйозного озброєння вже назвали "якісним стрибком у військовій підтримці". Цілком можливо, що Київ вже закінчує отримувати від Іспанії зенітно-ракетні комплекси Shorad Aspide. Цей тип зброї має невелику дальність, проте цілком підходить для створення проблем ворожим військам.

ЗРК Shorad Aspide

На додаткові переговори також може чекати система, яку виробили європейська ракетна компанія MBDA.

Однак найважливішим у цьому "комплекті" є танки. Як відомо, бойові Leopard A4 вже близько десятка років перебувають у резерві іспанської армії. Вони були куплені ще в 90-х роках у Німеччини, проте досі у хорошому стані. Звичайно, машини потребують додаткового ремонту, але якщо все складеться найкращим чином, ЗСУ можуть отримати додаткові 40 одиниць техніки.

Танки Leopard A4

Також іспанські журналісти стверджують, що українських солдатів пропонують навчити поводження з таким видом танком у два етапи. Перший – на території Латвії, другий – безпосередньо в Іспанії.

Нагадаємо, що за останні кілька тижнів це далеко не перша хороша новина щодо постачання озброєння Україні. Раніше про бажання надати українцям високоякісні засоби ППО висловилася Німеччина. Артилерією обіцяє допомогти уряд Словаччини — мова про гаубиці "Сусанна".

Також "Телеграф" писав про те, чого варто очікувати від нового пакета допомоги від США. Подробиці розкрив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.