Швейцарія дозволила Німеччині передавати свої колишні танки третім країнам,в тому числі і Україні – ЗМІ

Німеччина має понад 40 таких танків, проте з них знято багато обладнання.

Німеччина може вільно розпоряджатися бойовими танками Leopard, які раніше належали швейцарській армії, у тому числі наслідувати приклад Чехії і передати бойову техніку Україні.

Про це з посиланням на Федеральне міністерство оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії пише швейцарське видання "Tages Anzeiger".

"Третім країнам досі не дозволено передавати в Україну військову техніку, виготовлену у Швейцарії. Федеральна рада так вирішила... Незважаючи на рішення Федеральної ради, Швейцарія вперше дозволяє передачу зброї у зв’язку з війною в Україні", — йдеться в інформації.

При цьому видання наголошує, що йдеться не про військову техніку швейцарського виробництва, а про бойові танки Leopard із колишніх запасів швейцарської армії.

Швейцарія продала виробнику Rheinmetall Landsysteme (Німеччина) у 2010 та 2011 роках 42 таких бойових танки Leopard 2 A4.

Водночас із цих машин тоді було демонтовано 120-міліметрову гармату, систему залпового вогню, кулемети, бортову систему зв’язку та інше обладнання. Ці деталі залишилися в Швейцарії як запасні частини для танків "Леопард", що залишилися.

Подальше використання танків є винятковою відповідальністю Rheinmetall.

Як повідомлялося, 1 червня під час свого чергового виступу у Бундестазі німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Україна отримає систему ППО IRIS-T SL.