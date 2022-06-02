Єрмак про новий пакет допомоги від США: "сюрпризи" росіянам не сподобаються

Деякі види озброєння надійдуть в Україні найближчим часом

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у четвер, 2 червня, повідомив, що Україна обговорила з США новий пакет військової допомоги, а також "сюрпризи", які точно не сподобаються російським окупантам.

Про результати переговорів Єрмак написав у власному Telegram-каналі, зазначивши, що він разом з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним спілкувався з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном та генералом Марком Міллі.

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За словами голови ОП, у новий пакет допомоги увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них, гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, радіолокаційні станції та інші боєприпаси.

Він додав, що це далеко не остання допомога від США й під час розмови Україна озвучила й інші потреби, які необхідні для перемоги над російськими окупантами.

"Можу сказати, що ми обговорили і майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу", — резюмував Єрмак.

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Нагадаємо, що 1 червня стало відомо, що США таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню Himars, які здатні вражати об'єкти на відстань понад 500 кілометрів. Однак радіти українським військовим поки зарано, адже на їх опанування знадобиться близько 3 місяців. При цьому у Білому домі зазначили, що наші воїни не зможуть їх використовувати для ударів по території РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна отримає РСЗВ не тільки від США, а й від Великої Британії. Глава МЗС Сполученого Королівства Бен Уоллес заявив, що Лондон і Вашингтон досягли угоди про передачу РСЗВ M270 американського виробництва на потреби українських захисників.