Постачання танків Україні від Німеччини - Spiegel назвав причину зволікання

У Німеччині побоюються повторення історії

Постачання зброї в Україну від Німеччини вже стало прозивним через свою швидкість — уряд європейської країни вагається, чи передавати нашій країні важке озброєння. Німецьким журналістам стала відома ймовірна причина такої ситуації.

Видання Spiegel, посилаючись на джерела, пише, що це пов’язано з частковою недовірою Берліна до офіційного Києва та побоюваннями, що танки можуть бути використані для атаки на росію.

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Зазначимо, що в Україну з Німеччини важке озброєння не постачалося, обіцяні раніше системи, зокрема зенітна IRIS-T SLM, ймовірно, буде доставлена ​​лише восени.

Чому Німеччина не дає Україні важкого озброєння

Видання повідомляє, що в німецькому уряді спочатку не вірили, що Україна має шанс чинити опір і допомагала необхідним мінімумом, наприклад касками. Далі канцлер Олаф Шольц приймав рішення під тиском. Українська позиція в деяких політиків викликає невдоволення, у партії соціал-демократів Німеччини вважають зухвалими заяви, що Україна втомилася чекати на озброєння від Німеччини.

Джерела газети повідомили, що хоч танкове ембарго і не обговорювалося в НАТО, але згода з цього питання існує між основними країнами. А Німеччина стати першою країною-постачальником не зможе "з історичних причин".

"Україна може стати надто самовпевненою", — стверджують співрозмовники журналістів і висловлюють думку, що за перемог українські військові можуть перейти через кордон і німецькі танки знову будуть у росії.

Необхідність німецької зброї

Як пише видання, постачання могли б розпочатися раніше, але політичної волі не було. Останнім часом скоротилися постачання навіть легкого озброєння з кінця березня до кінця травня — лише дві. Німецька розвідка вважає, що російські війська можу захопити Донбас до серпня, і швидкість постачання має значення. При цьому навіть після ухвалення рішення про постачання бронетехніки, на її ремонт та підготовку підуть місяці.

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Раніше "Телеграф" писав, що Німеччина бере участь у постачанні зброї в Україну опосередковано — передаючи третім країнам сучасніше озброєння замість того, яке вони відправлять до нашої країни.

Німеччині також було надано подібний дозвіл на відправку танків від Швейцарії, але Leopard частково позбавлений необхідних деталей конструкції.