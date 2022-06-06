Ставки підвищуються: у путіна вибухнули новими погрозами через постачання зброї в Україну

Поставка новітньої американської зброї Україні викликала неабияке занепокоєння у рф і спровокувала низку черговий погроз з боку агресора

У росії не виключають ймовірність введення в Україну спільних військових сил держав-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) через плани Заходу надати Україні потужні далекобійні системи РСЗВ.

Як пишуть росЗМІ, відповідну інформацію у понеділок, 6 червня, оприлюднив голова комітету державної думи рф з оборони андрій картаполов. За його словами, виключати виникнення потреби у миротворцях з країн ОДКБ на захоплених росією територіях з 24 лютого, а також на окупованих землях "лднр", не можна.

картаполов також відмітив, що росія навряд чи погодиться з тим, що "якісь країни НАТО спробують під виглядом миротворців туди залізти".

Окрім того, російський чиновник додав, що російська сторона може завдати ударів по інфраструктурі та державним установам України у випадку, якщо Захід надасть Києву РСЗВ далекої дії.

Варто наголосити, що раніше генсек ОДКБ Станіслав Зась виступав із заявою про те, що ймовірність залучення до війни в Україні миротворців ОДКБ не обговорювалася.

Своєю чергою із новими погрозами на тлі постачання потужної американської зброї не забарився виступити й керівник мзс росії сергій лавров. За його словами, допомога Києву бойовим озброєнням лише сильніше провокуватиме рф до "порятунку" українців від "нацистського київського режиму".

"Чим далекобійні будуть системи, що поставляються київському режиму, тим далі ми відсуватимемо нацистів від тієї лінії, звідки виходить загроза російському населенню України та росії", — сказав російський чиновник.

Окрім того, лавров додав, що Україна нібито відмовилася від переговорного процесу з російською федерацією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія вже неодноразово погрожувала Україні через постачання американських РСЗВ. Зокрема, глава комісії радфеду із захисту держсуверенітету росії андрій клімов заявив, що у випадку поставки Києву потужного озброєння з США, яке загрожує території російської федерації, москва буде вимушена "демілітаризувати" Україну на глибину набагато більшу, ніж Донбас.