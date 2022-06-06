Джонсон на тлі спроб його відставки зателефонував Зеленському: говорили про потрібну для України зброю

Зеленський обговорив з Джонсоном ситуацію на фронті і поставку РСЗВ

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, ймовірну відставку якого обговорюють вже кілька днів, подзвонив президенту України Володимиру Зеленському, аби обговорити поставку обіцяної зброї для протистояння росії. Окрім того, політики поговорили про ситуацію на фронті.

Про це у понеділок, 6 червня, Зеленський написав на своїй сторінці у Твіттері, відмітивши, що таки отримав від британського прем'єра підтвердження щодо відправки Києву нового пакету військової допомоги.

"Провів розмову з Борисом Джонсоном. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки України", — йдеться в тексті публікації.

Окрім того, глава держави додав, що під час телефонної розмови політики обговорили активізацію роботи стосовно гарантій безпеки та шляхи уникнення продовольчої кризи завдяки деблокаді українських портів.

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Як повідомляє видання Sunday Times, проблеми у британського прем’єра Бориса Джонсона, відставку якого вже винесли на розгляд уряду, виникли через організацію ним вечірок із алкогольними напоями під час коронавірусної пандемії, коли це було заборонено. Листи із відповідним запитом подали не менше 54 нардепів Британії.

Згідно з даними видання, питання вотуму довіри Джонсону обговорюватимуть 8 червня.

Також додамо, що після того, як інформація щодо ймовірної відставки британського прем'єра набула розголосу, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс на своїй сторінці в соцмережі підтримала Бориса Джонсона та закликала парламент не звільняти його. За її словами, попри критику щодо управління у Британії, політик отримав схвальні відгуки в Україні, адже систематично підтримує її у протистоянні російській агресії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як британський прем'єр Борис Джонсон звернувся до президента України Володимира Зеленського із пропозицією щодо створення нового міжнародного альянсу.

Також нагадаємо, що Джонсон напередодні виступив із промовою, в якій назвав кривавого російського диктатора володимира путіна "справжнім крокодилом у політиці" і відзначив, що Україні не потрібно вести із ним переговори, адже довіряти такій людині не можна.