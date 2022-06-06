Зеленский ответил, предлагал ли Джонсон Украине новый союз вместо ЕС

Британия продолжает помогать Украине в ее постоянном противостоянии российской федерации

Премьер Великобритании Борис Джонсон не предлагал Украине никаких альтернатив вместо членства в Европейском Союзе, как об этом писали зарубежные СМИ. Речь шла исключительно о союзах безопасности.

Как передает "Телеграф", об этом в понедельник, 6 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего очередного интервью с журналистами.

"Никаких альтернатив нашему членству в ЕС не было. Говорилось о союзе безопасности, но точно не о ЕС. Альтернатива Европейскому союзу – это не Джонсон, а некоторые европейские государства, которые продвигают идею какой-то альтернативы. Нам не нужна альтернатива Европейскому союзу, и мы не понимаем неготовность некоторых государств предоставить нам кандидатство в члены ЕС. Они находят те или иные причины, я считаю, что это все оправдывание", — объяснил украинский гарант.

Также гарант добавил, что союз с безопасностью с британским премьером действительно обсуждается, однако исключительно в рамках гарантий безопасности Украины.

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"Структурно над союзом безопасности сейчас мы работаем", — добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьером Британии Борисом Джонсоном по телефону, обсудив предстоящую поставку Украине мощных РСЗО и ситуацию на фронте.

Также напомним, что Великобритания, несмотря на систематические угрозы россии, все же планирует передать Киеву важное вооружение.