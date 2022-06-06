Великобритания даст Украине важное оружие, несмотря на угрозы путина: что и сколько пришлют

Этот тип оружия теоретически бы достал до целей на территории рф

Великобритания передаст Украине американские реактивные системы залпового огня M270 большой дальности, — это делается несмотря на угрозы кровавого диктатора владимира путина усилить обстрелы Украины в случае передачи дальнобойного оружия Запада.

Заявление о передаче РСЗО сделал министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает BBC. На данный момент неизвестно, сколько будет передано систем, однако предварительно журналисты говорят, что отправят три комплекса.

Стоит заметить, что системы M270 MLRS производились с 1983 по 2003 год в США и Европе, всего выпустили около 1300 единиц и 700 тысяч ракет к ним. Это оружие позволяет поражать цели на расстоянии до 80 километров.

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Характеристики РСЗО M270

Ранее Британия уже говорила о возможной передаче Украине M270, но этот вопрос откладывали из опасений, что украинцы могут открыть огонь по территории россии.

На днях США решили передать Украине системы M142 (HIMARS), на фоне чего в Британии тоже решили, что передадут РСЗО M270. После этих решений в Кремле стали угрожать Украине ударами по новым объектам, однако судя по всему, на решение британцев эти угрозы никак не повлиявли.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал, почему Германия задерживает поставки танков для Украины.