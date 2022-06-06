Джонсон на фоне попыток его отставки созвонился с Зеленским: говорили о нужном для Украины оружии

Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на фронте и поставку РСЗО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятную отставку которого обсуждают уже несколько дней, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить поставку обещанного оружия для противостояния россии. Кроме того, политики побеседовали о ситуации на фронте.

Об этом в понедельник, 6 июня, Зеленский написал на своей странице в Твиттере, отметив, что получил от британского премьера подтверждение относительно отправки Киеву нового пакета военной помощи.

"Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки Украины", — говорится в тексте публикации.

Кроме того, глава государства добавил, что во время телефонного разговора политики обсудили активизацию работы по гарантиям безопасности и пути избежания продовольственного кризиса благодаря деблокаде украинских портов.

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Как сообщает издание Sunday Times, проблемы у британского премьера Бориса Джонсона, отставку которого уже вынесли на рассмотрение правительства, возникли из-за организации им вечеринок с алкогольными напитками во время коронавирусной пандемии, когда это было запрещено. Письма с соответствующим запросом подали не менее 54 нардепов Великобритании.

Согласно данным издания, вопросы вотум доверия Джонсона будут обсуждаться 8 июня.

Также добавим, что после того, как информация о вероятной отставке британского премьера получила огласку, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на своей странице в соцсети поддержала Бориса Джонсона и призвала парламент не увольнять его. По ее словам, несмотря на критику по управлению в Британии, политик получил положительные отзывы в Украине, ведь систематически поддерживает ее в противостоянии российской агрессии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как британский премьер Борис Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о создании нового международного альянса.

Также напомним, что Джонсон накануне выступил с речью, в которой назвал кровавого российского диктатора Владимира Путина "настоящим крокодилом в политике" и отметил, что Украине не нужно вести с ним переговоры, ведь доверять такому человеку нельзя.