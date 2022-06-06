В Великобритании депутаты высказали доверие Борису Джонсону: что это означает

Парламент не стал менять премьера

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вотум доверия от парламента и останется на своем посту

Согласно результатам, приведенным BBC, за отставку Джонсона проголосовали 148 депутатов-консерваторов, однако 211 высказались против, что позволило ему остаться в премьерском кресле, а заодно и лидером партии.

Для того чтобы получить вотум доверия, ему необходимо было набрать 180 из 359 голосов. В голосовании приняли участие все члены партии, воздержавшихся не было.

Несмотря на то, что Джонсон получил необходимые голоса, большое количество противников свидетельствует о том, что ему придется приложить значительные усилия, чтобы восстановить партийное единство.

К слову, получение вотума доверия также дает Джонсону "защиту" от подобных голосований сроком на один год.

Читайте также: Категория Украина Зеленский ответил, предлагал ли Джонсон Украине новый союз вместо ЕС Британия продолжает помогать Украине в ее постоянном противостоянии российской федерации

Вопрос отставки премьера в Британии поднялся после того, как в СМИ попала информация, что он устраивал вечеринки с алкоголем во время локдауна, который вводился ради предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19. В те времена проводить подобные мероприятия было запрещено.