Війна — день 101: росіяни отримують відсіч на Донбасі, але готуються до нового штурму Харківщини

Оперативно про головне 4 червня

Україна ось уже 101 день перебуває у стані повномасштабної війни з росією. Попри активні спроби окупантів захопити Сєвєродонецьк, українські військові мужньо дають їм відсіч, а подекуди навіть змушують їх відступати. Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни готують ще одну спробу штурму, цього разу на Харківщині. Тим часом країни Заходу продовжують підтримувати Україну, передавати зброю українським захисникам та запроваджувати нові санкції проти росіян.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 4 червня, але більш оперативно отримувати інформацію можна у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 Президент України Володимир Зеленський підписав 3 червня указ про створення військової адміністрації м.Геничеськ Херсонської області, яке перебуває під російською окупацією з 24 лютого.

00:00 У Повітряному командуванні ЗСУ підбили підсумки війни за минулі 100 днів:

Із 24 лютого штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗС України Су-25 та Су-24м здійснили понад тисячу авіанальотів по колонах окупантів, скупченню техніки та особового складу і логістичних центрах. Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об’єкти.

3-го червня ударною авіацією Повітряних Сил знищено понад 20 одиниць бойової броньованої техніки, знищено укріплені позиції окупантів на різних напрямках, живу силу противника. Підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три БпЛА окупантів.

Нагадаємо, новини за 1 червня доступні у публікації:"Війна — день 98: ЗСУ наступають на півдні України, але росіяни майже захопили руїни Сєверодонецька".

А інформація за 2 червня доступна у статті: "Війна — день 99: ЗСУ контратакують на Херсонщині, але окупанти тиснуть на Донбасі".

Про те, що відбувалося 3 червня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 100: ЗСУ звільняють Херсонщину та дають спеку окупантам на Донбасі".