Макрон визнав війну в Україні помилкою путіна, але закликав "не принижувати росію"

Україну політик вважає країною, що заслуговує на повагу, а росіян — великим народом

Російський диктатор Володимир Путін "історично помилився", припустившись початку повномасштабної війни в Україні. Такої думки дотримується президент Франції Емманюель Макрон, який недавно говорив з лідером рф по телефону. Водночас політик наголошує: росію, як країну, не слід принижувати.

Про це французький президент говорив під час першого після переобрання великого інтерв’ю для видання " Ouest-France ", передає "Телеграф".

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами Макрона, із грудня 2021 року він провів щонайменше сто годин у розмовах із російським диктатором, намагаючись переконати його зберегти мир у Європі та всьому світі. Проте події лютого показали, що путін не надто готовий слухати когось іншого.

"Я сказав йому, що він зробив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії, — заявив французький політик. — Я думаю, що він ізолював себе. Зачинити себе в ізоляції — це одне, знати, як з неї вийти, — це важкий шлях".

При цьому Емманюель Макрон називає російський народ великим попри величезний відсоток населення, який підтримує війну в Україні. Водночас від нього прозвучали й тези про мужню боротьбу українців, котрі, за його словами, заслуговують на підтримку та пошану від європейців.

Також цікавим є його ставлення до рф загалом. Президент Франції впевнений, що після завершення війни всім доведеться налагоджувати дипломатичні відносини з Москвою, тому не варто принижувати росію. Окремо Макрон підкреслив, що бачить Францію як посередник між Україною та рф у плані пошуку мирного вирішення нинішньої війни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з європейських політиків жорстко розкритикував Макрона, а також канцлера Німеччини Олафа Шольца за їхній спільний дзвінок путіну.

Також "Телеграф" писав про те, чому в США вважають, що політика поступок з боку французького лідера не спрацює у випадку російського диктатора.