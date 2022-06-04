"Дає вказівки військовим": журналісти заявили, що відома "слуга народу" вирушила на фронт

Нардеп вже відповіла на звинувачення

Народний депутат "Слуги народу" Мар’яна Безугла зараз перебуває на Донбасі, де командує підрозділами на передовій.

Про це повідомила журналістка Яніна Соколова у своєму Фейсбуку, а пізніше інформацію підтвердив журналіст Юрій Бутусов, який також знаходився на Донбасі.

За словами Соколової, Безугла знаходиться безпосередньо у Сєверодонецьку, де "дає вказівки командуванню, висловлює претензії хто де і як має бути і загалом координує дії військових як "людина зверху".

Журналістка висловила невдоволення тим, що політик втручається у справи військових, а також запитала, хто нестиме відповідальність за наслідки рішень Безуглої.

Бутусов своєю чергою додав, що для забезпечення діяльності нардепа на цю ділянку було перекинуто кілька старших начальників. Він також зазначив, що таке рішення є некомпетентністю і запропонував народним обранцям вирушати безпосередньо на передову, на напрямки, де окупанти завдають ударів. На його думку, це дасть парламентаріям можливість швидко усвідомити, що є сучасною війною і позбавить бажання втручатися в бойове управління.

"Надихати потрібно особистою участю та особистою присутністю там, де небезпечно для бійців, а керувати мають ті, хто несе відповідальність", — написав Бутусов.

Сама Безугла відповіла на претензії тим, що є членом Комітету Ради з питань національної оборони, а також резервістом.

Як повідомлялося раніше, Безугла разом з іншими нардепами "Слуги народу" пропонувала Верховній Раді зняти обмеження для командирів ЗСУ на розстріл підлеглих у разі непокори чи самовільного відходу з місць дислокації.

Примітно, що після того, як інформація про це потрапила до ЗМІ, відповідний законопроєкт було відкликано.