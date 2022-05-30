"Слуга народу" проти відомого журналіста: Бутусов відповів на звинувачення

Журналіст готовий захищатися у суді

Скандал між депутаткою Верховної Ради Мар’яною Безуглою та журналістом Юрієм Бутусовим набирає обертів. Безугла написала, що Бутусов оприлюднює не ту інформацію, яка нібито шкодить українським військовим, а також закликала СБУ "розібратися" з журналістом, пригрозивши силовикам перезапуском.

Бутусов відповів їй у публічному полі. В інтерв’ю "Українській правді" він зупинився одразу на кількох аспектах звинувачення.

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Про публікацію секретних даних: журналіст повністю спростував заяви, зажадавши у Безуглої як члена комітету з оборони, безпеки та розвідки ВР передати в СБУ матеріали про нібито оголошення таємної інформації, а також у СБУ — розпочати кримінальну справу, щоб Бутусов міг захищатися у суді. Він також зазначив, що вважає слова нардепки брехнею.

Про вказівку СБУ: Бутусов вважає, що звернення до СБУ, яке супроводжувалося оцінними висловлюваннями (Безугла назвала організацію "гнилою системою") та погрозами перезавантаження, це незаконна вказівка.

Про наслідки: Бутусов був змушений покинути Сєвєродонецьк після заборони "якогось начальника" і добиватиметься повернення дозволу відвідувати передову. Він також планує знайти юристів, щоб "з’ясовувати, що означає розібратися". СБУ при цьому з Бутусовим не зв’язувалась, а також відмовилася давати оцінку "окремим заявам політиків".

Раніше "Телеграф" писав про ініціативу Безуглої спільно з іншими депутатами про розстріл за дезертирство та непокору.