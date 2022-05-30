"Слуга народа" против известного журналиста: Бутусов ответил на обвинения

Журналист готов защищаться в суде

Скандал между депутаткой Верховной Рады Марьяной Безуглой и журналистом Юрием Бутусовым набирает обороты. Безуглая сочла, что Бутусов обнародует не ту информацию, которая якобы вредит украинским военным, а также призвала СБУ "разобраться" с журналистом, пригрозив силовикам перезапуском.

Бутусов ответил ей в публичном поле. В интервью "Украинской правде" он остановился сразу на нескольких аспектах обвинения.

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Про публикацию секретных данных: журналист полностью опроверг заявления, потребовав у Безуглой как члена комитета по обороне, безопасности и разведке ВР передать в СБУ материалы о якобы оглашении тайной информации, а также у СБУ — начать уголовное дело, чтобы Бутусов мог защищаться в суде. Он также отметил, что считает слова нардепки ложью.

Про указание СБУ: Бутусов считает, что обращение к СБУ, которое сопровождалось оценочными высказываниями (Безуглая назвала организацию "гнилой системой") и угрозами перезагрузки, это незаконное указание.

Про последствия: Бутусов был вынужден покинуть Северодонецк после запрета "какого-то начальника" и будет добиваться возвращения разрешения посещать передовую. Он также планирует найти юристов, чтобы "выяснять, что значит разобраться". СБУ при этом с Бутусовым не связывалась, а также отказалась давать оценку "отдельным заявлениям политиков".

Ранее "Телеграф" писал об инициативе Безуглой совместно с другими депутатами о расстреле за дезертирство и неподчинение.