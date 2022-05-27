"Слуга народа" потребовала от СБУ заняться известным журналистом: что стало причиной

Позицию депутатки уже раскритиковали

Редактора "Цензор.Нет" Юрия Бутусова, находящегося на Донбассе вместе с украинскими военными, хотят заставить "замолчать" в Facebook с помощью СБУ. С таким предложением выступила народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Подробности расскажет "Телеграф", ссылаясь на публикацию политика.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

По словам Безуглой, сообщения Бутусова, которые тот публикует на личной странице в соцсети, "расшатывают" нынешнюю ситуацию в стране, а также "подыгрывают россии". Она убеждена, что если сотрудники Службы безопасности Украины "ничего не сделают" в отношении журналиста, то этой госструктуре не поможет никакая реформа.

Главное возмущение Марьяны Безуглой заключается в том, что Бутусов якобы "безнаказанно выкладывает тонны информации", которая касается ВСУ, их позиций и боев с российской армией.

Публикация Безуглой в Facebook

Стоит отметить, что позиция политика подтверждается и вбросами со стороны российских "военных корреспондентов", которые лично благодарят Бутусова за "корректировку" огня.

Интересно, что в комментарии к депутатке пришло немало украинцев, которые порекомендовали СБУ заняться именно ею, а не Бутусовым. В основном люди возмущены тем, что на свободу слова пытается надавить человек, предлагавший позволить офицерам ВСУ расстреливать солдат за неповиновение. Несмотря на то, что соответствующий законопроект был отозван, "осадочек" у многих в обществе остался.

Отметим, что Бутусов уже не первую неделю находится в самых горячих точках фронта. Он пишет оперативные репортажи с передовой и передает важную информацию обществу. Именно от него первого удалось узнать о том, что "трасса жизни" между Луганской и Донецкой областями (Лисичанск-Бахмут) регулярно обстреливается.

Также журналист рассказывал, что российские войска частично вышли на эту дорогу, а теперь пытаются занять ее, устраивая весьма жесткий прессинг украинским защитникам. Позже глава Луганской ОВА заявил, что ситуация действительно сложная, однако о перекрытии трассы пока речь не идет.