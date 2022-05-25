Оккупанты вышли на важную трассу на Донбассе: украинцам объяснили, велика ли угроза

Главная задача сейчас — не дать противнику закрепиться на позициях

Российские военнослужащие сумели добраться до трассы Бахмут — Лисичанск, которая проходит через Донецкую и Луганскую области. Сейчас в районе Белогоровки и Нагорного ведутся серьезные боевые действия, враг уже неделю пытается закрепиться на захваченных территориях, чтобы иметь более выгодные позиции.

Особенности ведения боев в этом районе разъяснил журналист, редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

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Известно, что отчаянное сражение украинские защитники дают оккупантам уже вторые сутки подряд. Однако отдельные попытки выйти на трассу враг не прекращает уже неделю.

Сейчас для украинцев главной задачей является не позволить противнику закрепиться в местах, выбранных для этого. Если это случится, то трасса Бахмут — Лисичанск будет считаться утраченной, а наши войска могут оказаться в окружении. В первую очередь, речь идет о подразделениях, находящихся под Северодонецком и Лисичанском.

"Окружение будет неполным — но останется только один второстепенный путь. Ситуацию все видят, конечно. Это не должно стать вторым Мариуполем", — подчеркнул Бутусов.

Карта боев на трассе Бахмут - Лисичанск

Журналист, к слову, находится вместе с военными в Северодонецке. Отслеживает ситуацию и пишет новости прямо с передовой, наблюдая все ужасы войны собственными глазами. Он убежден: позиций ВСУ сдавать не собираются, любые атаки планируют отбивать и держать оборону до последнего.

При этом Бутусов подчеркивает, что пока паниковать не стоит, ведь это война, а на ней любой результат зависит от инициативности военных.

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"Нужны рассудительные действия, нужно подкрепление, — заявил журналист. — Мы не жертвы, у нас есть силы и средства, есть воля, и есть желание победить".

Напомним, ранее мы рассказывали, как обстоит ситуация на всех направлениях фронта — благодаря свежим картам боев в Украине. Они составлены американскими аналитиками из "Института исследования войны".

Также "Телеграф" писал, где ВСУ удалось удачно отбить нападения российских захватчиков.