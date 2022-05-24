Укр

"В Слуге народа" передумали давать разрешение на расстрел украинских военных за неповиновение

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
183
Верховная рада Украины Новость обновлена 24 мая 2022, 17:23
Верховная рада Украины

Инициаторы закона после скандала сами его отозвали

После резонанса, который вызвал в СМИ внесенный в Верховную Раду законопроект №7351 (им хотели разрешить командирам ВСУ убивать подчиненных за неисполнение приказов), документ был отозван.

Об этом свидетельствует карта законопроекта на сайте парламента, передает "Телеграф".

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Отмечается, что 24 мая 2022 законопроект был отозван, после чего его сняли с рассмотрения.

Следует напомнить, что этим документом предлагалось внести изменения в статью 22-1 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины относительно обеспечения прекращения уголовных правонарушений в условиях особого периода. В частности, разрешить командирам применять оружие по отношению к своим подчиненным, которые нарушают устав (это право у командиров и так есть), однако нардепы предлагали снять уточнение "не приводя к смерти военнослужащего".

К слову, инициаторами законопроекта выступили народные избранники от фракции "Слуга народа" — Марьяна Безуглая, Георгий Мазурашу, Александр Федиенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в нашей стране.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Законопроект #ВСУ