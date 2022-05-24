"В Слуге народа" передумали давать разрешение на расстрел украинских военных за неповиновение
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 183
Инициаторы закона после скандала сами его отозвали
После резонанса, который вызвал в СМИ внесенный в Верховную Раду законопроект №7351 (им хотели разрешить командирам ВСУ убивать подчиненных за неисполнение приказов), документ был отозван.
Об этом свидетельствует карта законопроекта на сайте парламента, передает "Телеграф".
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
Отмечается, что 24 мая 2022 законопроект был отозван, после чего его сняли с рассмотрения.
Следует напомнить, что этим документом предлагалось внести изменения в статью 22-1 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины относительно обеспечения прекращения уголовных правонарушений в условиях особого периода. В частности, разрешить командирам применять оружие по отношению к своим подчиненным, которые нарушают устав (это право у командиров и так есть), однако нардепы предлагали снять уточнение "не приводя к смерти военнослужащего".
К слову, инициаторами законопроекта выступили народные избранники от фракции "Слуга народа" — Марьяна Безуглая, Георгий Мазурашу, Александр Федиенко.
Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в нашей стране.