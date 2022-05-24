Журналист Юрий Бутусов побывал неподалеку от Северодонецка и рассказал об идущих там боях

Сейчас нахожусь в районе Северодонецка, день провел на трассе Лисичанск-Бахмут. Поэтому могу сообщить, что происходит в этом районе и насколько велика угроза.

Российские войска из района Попасной пытаются перерезать трассу Бахмут — Лисичанск в районах сел Яковлевка — Белогоровка — Берестово. Я был во всех этих деревнях за день. Бои в этом районе идут уже шесть суток подряд.

Выход россиян на трассу может означать, что основной путь коммуникаций в Лисичанск и Северодонецк перерезан, и эти города могут попасть в оперативное окружение. Конечно, наши это видят и делают может и не все, но очень многое, чтобы этого не произошло. Очень многое.

Окружение в таком случае будет не полным, потому что останется еще один обходной путь снабжения, но защитить этот второстепенный путь будет уже трудно. Конечно, все видят карту, и многие вопросы возникают у тех, кто держит фронт. Именно поэтому мне было важно увидеть обстановку своими глазами и рассказать это всем.

Географически противника от этой трассы отделяет всего один ряд высот.

А практически россияне не могут преодолеть этот последний рубеж, потому что невероятный героизм украинской пехоты и эффективность украинской артиллерии наносят большие потери россиянам.

Трудные бои продолжаются. Но разумеется, что у российской армии тоже не безграничные силы. Они не способны прорвать оборону, они пытаются продавить.

Ни в одном месте противник не вышел на трассу, не простреливает ее прямой наводкой, но дорога подвергается обстрелам артиллерии, минометов и ракет.

Трасса опасна из-за обстрелов, но все атаки врага пока отбиты. Смогу максимально информировать вас о ситуации. Я не все могу сказать сейчас, потому что идет война, и риски большие, но я ничего не забываю в этом секторе, и все со временем вспомню.

Украинское командование понимает обстановку и принимает меры. Меры хорошо слышны и видны, потому что наша артиллерия в этом районе действует активно.

Наши кадровые части в Северодонецке и Лисичанске сохраняют боевой дух, управляемость. Этими словами невозможно передать какие мощные обстрелы приходится выносить, как несмотря на потери идут в бой, как держатся наши воины. Большая честь быть вместе с ними.

Но уступать врагу здесь никто не собирается. Северодонецк и Лисичанск мы будем защищать до последней возможности.

Меня спрашивают бойцы – "а вы не уедете отсюда?" Я понимаю смысл этого вопроса и отвечаю, что я останусь здесь, пока угроза окружения не будет разбита вместе с ударными российскими группировками.

Да, у нас немало организационных проблем, я их вижу, но я не сомневаюсь, что у Украины достаточно сил, чтобы сорвать это очередное наступление путина и победить в этом великом сражении.