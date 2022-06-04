Партії миру в Кремлі немає: політолог розповів, що насправді відбувається в оточенні путіна

Щодо "мирних" вважають системні російські ліберали

Повномасштабна війна рф проти України, що загрожує затягнутися надовго, продовжує впливати і на життя українців, і на світову економіку. Страждає також і сама росія, на адресу якої лише Євросоюз уже видав шість санкційних пакетів. Однак навіть за такого розкладу серед еліти росії неможливо знайти так звану "партію миру". Є тільки ті, які виступають за тимчасове перемир’я, щоб поліпшити і без того крихкий фінансовий стан країни.

У деталях це твердження пояснив відомий політолог Іван Преображенський в інтерв’ю "НВ", повідомляє "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

За словами експерта, стверджувати про наявність якогось миролюбного осередку серед наближених до путіна людей неможливо. Крім "партії війни", яку наповнюють здебільшого силовики, є ще та частина еліти, котра розуміє складність санкцій, з якими зараз зіткнулася Москва. Ці люди виступають за максимальне зниження шкоди, завданої війною економіці росії. І якщо для цього знадобиться якесь перемир’я, вони виступатимуть за нього, однак не через миролюбність.

Преображенський зазначає, що до цього переліку можна віднести російських економістів, керівницю Центрального банку рф Ельвіру Набіулліну, частину Мінекономіки і навіть політичного блоку уряду разом з адміністрацією президента. Також сюди увійдуть і ті військові, котрі ще до початку вторгнення вважали, що росія не витягне це протистояння з Україною.

"Їх не можна назвати друзями України, це не люди, які виступають у принципі проти війни, це люди, які виступають проти непідготовленої війни, яку володимир путін і почав", — підкреслив політолог.

На противагу їм існує блок силовиків, спецслужби та політичне керівництво армії. У цей перелік Преображенський включив міністра оборони рф сергія шойгу, главу Чечні рамзана кадирова, а також Євгена Пригожина та багатьох інших.

"Вони отримують велике фінансування зараз і, користуючись нагодою, разом із деякими бізнесменами захоплюють іноземний бізнес, який залишається після відходу закордонних компаній", — говорить експерт.

Також до партії війни належить і сам путін. На думку Преображенського, це пов’язано з тим, що політик не вміє і не готовий визнавати свої помилки, а отже, і поразку у війні з Україною.

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Тим часом, на Заході починають обговорювати ймовірне закінчення російсько-українського протистояння, проте офіційний Київ до цих діалогів не підключають. Натомість від французького президента Емманюеля Макрона прозвучало твердження про необхідність припинити "принижувати росію".

Цікаво, що всім охочим домовитися з путіним диктатором гідну відповідь уже вигадав посол України в ООН Сергій Кислиця.