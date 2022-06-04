Захід обговорює способи припинення війни в Україні без участі Києва: про що говорять

Українська столиця напряму участь у переговорному процесі не бере

Упродовж останніх тижнів офіційні американські представники спільно з колегами з Великої Британії та Європейського союзу обговорюють шляхи врегулювання війни між росією та Україною шляхом перемовин. Українська сторона участі в обговоренні не приймає.

Як повідомляє телеканал CNN, посилаючись на власні джерела, однією з тем обговорення є програма, яка була запропонована Італією кілька тижнів тому. Вона складається з чотирьох пунктів, в рамках яких Україна повинна взяти на себе зобов'язання дотримуватися нейтралітету стосовно НАТО в обмін на певні гарантії безпеки, а також перемовини між Україною та росією стосовно подальшого майбутнього анексованого Криму та окупованого Донбасу.

"Україна безпосередньо не бере участі в цих дискусіях, незважаючи на зобов'язання США "нічого не говорити про Україну без України", — йдеться в тексті повідомлення.

Американська сторона від італійського плану, вочевидь, не в захваті. CNN відзначає, що постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час зустрічі з журналістами на цьому тижні заявила, що вважає програму, яку представила Італія, "однією з тих ініціатив, які ми, безумовно, хотіли б бачити як спосіб завершення цієї війни", проте, за словами, американських джерел, насправді США проти відповідної пропозиції, адже переконані, що Україна не готова до будь-яких домовленостей, які передбачають територіальні поступки.

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Також зазначається, що наразі у країнах Заходу зростає занепокоєння з приводу того, що війна може затягтися й на роки, якщо росія та Україна все ж не повернуться за стіл переговорів.

Високопоставлені західні чиновники, включаючи президента США Джо Байдена, знову наголошують, що навіть із передовим західним озброєнням перспективи України на мир зрештою залежатимуть від дипломатії.

Водночас, в адміністрації Байдена, як і раніше, не бачать реальної перспективи для будь-яких дипломатичних вирішень конфлікту або припинення вогню найближчим часом, мовляв, прагнення переговорів наразі не демонструють ані Київ, ані москва.

"На їхню думку, що довше триватиме конфлікт, тим із більш значними витратами зіткнеться Захід, великою проблемою стане пошук без того нестабільним європейським альянсам сталої заміни російським нафти і газу", — пише CNN.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерт з міжнародної політики Ілія Куса переконаний, що росія наразі не готова йти на переговори з Україною та припиняти вогонь, адже кривавий агресор володимир путін, вочевидь, переконаний, що час на його боці, тож йому потрібно дочекатися кінця року, коли в Європі та Штатах розпочнуться серйозні економічні проблеми.