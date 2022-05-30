Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" оцінив нові чутки про можливу зустріч Зеленського та путіна

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором путіним після того, як війська агресора відійдуть до лінії фронту, яку вони займали до 24 лютого.

Водночас періодично спливають повідомлення, що хтось пропонує себе як посередник для організації переговорів між офіційними Києвом та Москвою. З останніх – чергова пропозиція Туреччини. Цього разу – організувати телефонні переговори між Зеленським, Ердоганом та путіним.

Звичайно, питання все те саме — який предмет переговорів. Я не розумію, про що зараз можуть говорити президенти України та росії. Особливо це стосується президента рф з огляду на його ставлення до України.

Мені здається, що поки не буде якогось проекту мирного договору чи перемир’я, Зеленському з путіним говорити нема про що. І навіть якщо така телефонна бесіда відбудеться, навряд чи чимось предметним вона закінчиться.

Змусити росію припинити агресію сьогодні, як демонструє ситуація, ніхто не може.

Тому що для цього потрібний дуже сильний вплив особисто на путіна. Я не знаю жодної країни, яка б мала такий вплив.

Є багато країн, які мають набір інструментів впливу на росію – економічні, фінансові, політичні. Але мені здається, що у питанні суто особистісному, ідеологічному навряд чи щось може спонукати путіна припинити агресію. Принаймні — сьогодні, коли він продовжує вірити, що ситуація грає на руку рф.

У Кремлі, схоже, вважають, що час на їхньому боці. Що потрібно дотерпіти до кінця року, коли в Європі та Штатах розпочнуться серйозні економічні проблеми. І тоді це змусить цивілізований світ піти на поступки. У цьому суть сьогоднішньої позиції росії. І з цієї причини Кремль не бачить зараз сенсу припиняти бойові дії.