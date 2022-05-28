Зеленський розповів, після чого буде готовий зустрітися з путіним

Гарант переконаний, що йти на перемовини з агресором можна буде лише після повернення до ситуації, котра спостерігалася понад 3 місяці тому

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з кривавим російським лідером путіним після того, як російські війська відійдуть до лінії фронту, яку вони займали до 24 лютого.

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Про це у суботу, 28 травня, він заявив в інтерв'ю голландському телеканалу Nieuwsuur.

"Кожен українець хоче й Донбас, і Крим відбити. На мою думку, нам варто хоча б повернутися до ситуації 24 лютого, коли росіяни вторглися до нашої країни. Після цього ми можемо обговорювати відновлення нашої території лише дипломатичним шляхом", — пояснив український лідер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у міністерстві закордонних справ росії вважають, що вимога українського президента Володимира Зеленського щодо повернення військ рф на позиції, котрі вони займали до 24 лютого, задля відновлення переговорного процесу є неконструктивною.

Своєю чергою, в Україні наголосили, що українська делегація не вийшла з процесу перемовин, а просто призупинила їх, адже не бачить у них конкретики та необхідності. На думку української сторони, відновити переговори можна буде лише тоді, коли у пропозиціях росії з'явиться хоча б якась конкретика.