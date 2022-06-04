Невже путін бреше? У росії проговорили про проблему з війною в Україні

Жителям рф пояснюють проблеми "спецоперації" боротьбою росії проти Заходу

Російські пропагандисти потрапляють під санкції, але не припиняють "зомбувати" — вони заявляють, що більшість росіян не відчули змін у житті, а також заявляють про вироблення "нової формули росії".

Російське ЗМІ "РІА Новини" опублікувало великий матеріал за підсумками ста днів війни в Україні. "Телеграф" ознайомився з пропагандистським текстом та відзначив кілька цікавих моментів, що йдуть урозріз із офіційними тезами.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Одним із популярних наративів російської влади є нібито "планованість" війни, яку вони вважають за краще називати "спецоперацією", заявляючи, що для росії війною вона не стала. При цьому одне з найбільших ЗМІ заявляє, що "ніхто не знає, скільки ще попереду".

Не обійшлося і без традиційного звернення до "цінностей", заявляючи, що росія напавши на Україну ще 2014 року "бореться за саму себе". Така теза сусідить із заявою, що росія намагається "не допустити викрадення України Заходом". Вторгнення в Україну представляється як боротьба з об’єднаним "англосаксонським проєктом".

Росіяни при цьому готують до затяжної військової кампанії, яка серйозно вичерпає ресурси — у матеріалі заявляється про "готовність народу" віддати все заради перемоги. У неї, як запевняють російські ЗМІ, вірять три чверті населення рф. Зазначимо, що "кінець" пропагандисти бачать у повній "деконструкції" України та "збиранні російської землі".

Прямо заявляється, що "альтернативи немає" і слід оцінювати не швидкість, а масштаб, що також вказує на те, що росіян готують до тривалої війни.

Раніше "Телеграф" писав, що в росії зіткнулися з проблемою, що громадяни не розуміють сенсу деяких гасел, якими виправдовують вторгнення в Україну — просто не знаючи значення слів.

Нагадуємо, що в ЄС ухвалили шостий пакет санкцій, який посилить тиск на росію не лише у політичній, а й економічній та релігійній сферах.