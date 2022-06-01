"У ГРУ істерика": путінські пропагандисти відреагували на українську пісню біля стін кремля

Один із російських пропагандистів обрушився з критикою на своїх колег

У Росії прямо біля стін московського кремля невідомий музикант зіграв український хіт "Ой, у лузі червона калина", що одразу ж схвилювало російських пропагандистів.

Зокрема про це висловився російський пропагандист та головний редактор видання "Сегодня.ру" Юрій Котенок, який назвав виконання української пісні "висловленням протесту" та розкритикував інших російських журналістів.

"Дорогі колеги, ймовірно, не знають сенсу цієї пісні. Якщо вони справді вважають виконання гімну Української повстанської армії (а раніше – Українських січових стрільців) в Олександрівському саду невинним "награванням українських мелодій" – це викликає сумніви у їхній компетенції", — написав пропагандист.

Втім, український блогер, який пише під нікнеймом "Фашик Донецький", прокоментував пост пропагандиста дуже лаконічно.

"У ГРУ рф істерика. Лайк", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, сміливий вчинок невідомого музиканта не зміг залишитися поза увагою користувачів мережі. Частина з них захопилася його мужнім вчинком, інші засумнівалися в справжності відеозапису.