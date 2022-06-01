Відео з українською піснею біля стін Кремля стало хітом мережі: наступною буде "Батько наш бандера"

За життя сміливого виконавця почали переживати

Український суперхіт "Ой, у лузі червона калина" у середу, 1 червня, гучно зазвучав біля стін Кремля у Москві. Сміливості невідомого чоловіка з акордеоном у мережі здивувалися, адже за іншу думку та її прояви у РФ, зазвичай, відправляють в СІЗО.

Відео з грою музиканта біля Кремля розмістив у власному Telegram-каналі російський журналіст Роман Супер. Судячи з кадрів, росіян відома українська пісня жодним чином не збентежила, навпаки — люди знімали акордеоніста на відео, а діти у цей час танцювали.

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За словами російського журналіста, "Ой, у лузі червона калина" звучала всього за 20 метрів від московського Кремля.

У мережі підмітили, що на гру чоловіка жодним чином не відреагували російські правоохоронці, яких біля стін Кремля, зазвичай, достатньо. Користувачі Twitter припустили, що людям не вистачає знань для того, щоб відрізнити українську пісню з-поміж інших, тому її могли сприйняти за "совковий марш".

Дехто з користувачів зазначив, що української пісні на Червоній площі замало і краще було б, якби там звучали сирени, вибухи та постріли, як зараз в містах України, яку бомблять російські окупанти. Один з користувачів пожартував, що "Червоної калини" росіянам замало й скоро у мавзолеї торгуватимуть львівським пивом.

Ще частина користувачів перейнялася долею акордеоніста, який насмілився заграти біля стін Кремля гімн Українських січових стрільців. Зазначимо, що знайшлися й ті, хто не повірив у справжність відео, яке зняв російський журналіст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на трьох російських радіостанціях понад дві години поспіль крутили українські антивоєнні пісні. Йдеться про гімн України та пісню "Ой, у лузі червона калина" у виконанні лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.