Росіянам дві години крутили по радіо гімн України та "Ой, у лузі червона калина" (відео)

На трьох радіостанціях Петербурга звучали українські антивоєнні пісні

Російський журналіст Роман Супер повідомив, що на трьох російських радіостанціях понад дві години поспіль крутили українські антивоєнні пісні.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі. Йдеться про гімн України та пісню "Ой, у лузі червона калина" у виконанні лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

Чому росії не виграти війну проти України?

"На трьох пітерських радіостанціях (Ретро ФМ, Дорожное та Новое радио) понад дві години на репіті крутили українські та антивоєнні композиції. Відмінна акція", — підписав журналіст відео.

Нагадаємо, що 9 травня хакерам вдалося зламати російські ТБ канали та сказали правду про війну в Україні. У назвах більшості телепрограм з'явилася фраза "на ваших руках кров тисяч українців та сотень їх убитих дітей. ТБ та влада брешуть. Ні війні".

Тим же ранком на одному з найбільш відвідуваних новинних сайтів у росії Lenta.ru було розміщено кілька матеріалів із різкою критикою війни в Україні та російської влади, зокрема самого диктатора путіна. Пізніше стало відомо, що такий "перформанс" зробили двоє працівників видання.

Раніше "Телеграф" писав, що з початку війни в Україні запустили хештег #cancelrussianculture, який закликає всіх до скасування та бойкоту культури росії. Проте ця ініціатива не спрацює, вважає артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф. Він пояснив, як треба захищати українську культуру у світі.