На поїздах до Івано-Франківська пасажирам подарують знамениті рожеві панамки Калуша з автографом: як отримати

Нагадаємо, Україна вигравала Євробачення тричі (ця інформація стане вам у нагоді).

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, який раніше отримав звання "Почесний громадянин міста" Калуш, передав "Укрзалізниці" партію фірмових рожевих панамок зі своїм автографом. Аксесуар протягом тижня розігруватимуть серед пасажирів.

Про це повідомляє офіційна сторінка Євробачення в Україні в Інстаграм.

"Тепер на кожному рейсі "Стефанія Експрес" з Івано-Франківська до Києва або у зворотному напрямку з 28 травня дня і до неділі 5 червня включно, одна така панамка чекатиме на щасливчика" — йдеться у повідомленні.

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Отримати цю панамку зможе пасажир із вагона, номер якого дорівнює кількості перемог України на Євробаченні. А ось місце, на якому сидітиме переможець, обирав сам Олег. Також ще дві панами з автографом "Укрзалізниця" розігрує у соцмережах.

Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra спільно з телеведучим Сергієм Притулою запустили аукціон, під час якого буде продано переможний кубок з пісенного конкурсу, а також легендарна рожева панамка соліста колективу Олега Псюка. Усі зібрані гроші будуть надіслані на потреби ЗСУ. Зазначимо, що хлопці обіцяли так вчинити ще до початку конкурсу.