На поездах в Ивано–Франковск пассажирам подарят знаменитые розовые панамки Калуша с автографом: как получить

Напомним, Украина выигрывала Евровидение трижды (эта информация вам пригодится).

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, который ранее получил звание "Почетный гражданин города" Калуш, передал "Укрзалізниці" партию фирменных розовых панамок со своим автографом. Аксессуар в течение недели будут разыгрывать среди пассажиров.

Об этом сообщается на официальной странице Евровидения в Украине в Инстаграм.

"Теперь на каждом рейсе "Стефания Экспресс" из Ивано-Франковска в Киев или в обратном направлении с 28 мая дня и до воскресенья 5 июня включительно, одна такая панамка будет ожидать счастливчика" — говорится в сообщении.

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Получить эту панамку сможет пассажир из вагона, номер которого равен количеству побед Украины на Евровидении. А вот место, на котором будет сидеть победитель, выбирал сам Олег. Также еще две панамы с автографом "Укрзалізниця" разыгрывает в соцсетях.

Напомним, что украинская группа Kalush Orchestra совместно с телеведущим Сергеем Притулой запустили аукцион, в ходе которого будет продан победный кубок с песенного конкурса, а также легендарная розовая панамка солиста коллектива Олега Псюка. Все собранные деньги будут отправлены на потребы ВСУ. Отметим, что парни обещали так поступить, еще до начала конкурса.