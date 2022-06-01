Видео с украинской песней у стен Кремля стало хитом сети: следующей будет "Батько наш Бандера"

За жизнь смелого исполнителя начали переживать

Украинский суперхит "Ой, у лузі червона калина" в среду, 1 июня, громко зазвучал у стен Кремля в Москве. Смелости неизвестного мужчины с аккордеоном в сети удивились, ведь за другое мнение и его проявления в РФ, как правило, отправляют в СИЗО.

Видео с игрой музыканта около Кремля разместил в собственном Telegram-канале российский журналист Роман Супер. Судя по кадрам, россиян известная украинская песня никоим образом не смутила, наоборот, люди снимали аккордеониста на видео, а дети в это время танцевали.

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По словам российского журналиста, "Ой, у лузі червона калина" звучала всего в 20 метрах от московского Кремля.

В сети подметили, что на игру мужчину никоим образом не отреагировали российские правоохранители, которых у стен Кремля обычно достаточно. Пользователи Twitter предположили, что людям не хватает знаний для того, чтобы отличить украинскую песню от других, поэтому ее могли воспринять за "совковый марш".

Некоторые пользователи отметили, что украинской песни на Красной площади маловато и лучше было бы, если бы там звучали сирены, взрывы и выстрелы, как сейчас в городах Украины, которую бомбят российские оккупанты. Один из пользователей пошутил, что "Червоної калини" россиянам маловато и скоро в мавзолее будут торговать львовским пивом.

Еще часть пользователей прониклась судьбой аккордеониста, осмелившегося заиграть у стен Кремля гимн Украинских сечевых стрельцов. Отметим, что нашлись и те, кто не поверил в подлинность видео, снятого российским журналистом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на трех российских радиостанциях более двух часов подряд крутили украинские антивоенные песни. Речь идет о гимне Украины и песне "Ой, у лузі червона калина" в исполнении лидера группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка.