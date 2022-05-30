Россиянам два часа крутили по радио гимн Украины и "Ой, у лузі червона калина" (видео)

На трех радиостанциях Петербурга звучали украинские антивоенные песни

Российский журналист Роман Супер сообщил, что на трех российских радиостанциях более двух часов подряд крутили украинские антивоенные песни.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале. Речь идет о гимне Украины и песни "Ой, у лузі червона калина" в исполнении лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"На трёх питерских радиостанциях (Ретро ФМ, Дорожное и Новое радио) больше двух часов на репите крутили украинские и антивоенные композиции. Отличная акция", — подписал журналист видео.

Напомним, что 9 мая хакерам удалось взломать российские ТВ каналы и сказали правду о войне в Украине. В названиях большинства телепрограмм появилась фраза "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне".

Тем же утром на одном из самых посещаемых новостных сайтов в россии Lenta.ru были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей, в частности самого диктатора путина. Позже стало известно, что такой "перформанс" сделали двое сотрудников издания.

Ранее "Телеграф" писал, что с начала войны в Украине запустили хештег #cancelrussianculture, призывающий всех к отмене и бойкоту культуры россии. Однако эта инициатива не сработает, считает артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф. Он объяснил, как нужно защищать украинскую культуру в мире.