"В ГРУ истерика": путинские пропагандисты отреагировали на украинскую песню у стен кремля
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Один из российских пропагандистов обрушился с критикой на своих коллег
В россии прямо у стен московского кремля неизвестный музыкант сыграл украинский хит "Ой, у лузі червона калина", что сразу же взбудоражило российских пропагандистов.
В частности об этом высказался российский пропагандист и главный редактор издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок, который назвал исполнение украинской песни "выражением протеста" и раскритиковал других российских журналистов.
"Дорогие коллеги, вероятно, не знают смысла этой песни. Если они действительно считают исполнение гимна Украинской повстанческой армии (а ранее – Украинских сечевых стрельцов) в Александровском саду безобидным "наигрыванием украинских мелодий" – это вызывает сомнения в их компетенции", — написал пропагандист.
Впрочем, украинский блогер, пишущий под никнеймом "Фашик Донецкий", прокомментировал пост пропагандиста весьма лаконично.
"В ГРУ рф истерика. Лайк", — отметил он.
Как сообщалось ранее, смелый поступок неизвестного музыканта не смог остаться без внимания пользователей сети. Часть из них восхитились его мужественным поступком, а другие засомневались в подлинности видеозаписи.