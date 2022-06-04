Неужели путин врёт? В россии проговорились о проблеме с войной в Украине

Жителям рф объясняют проблемы "спецоперации" борьбой россии против Запада

Российские пропагандисты попадают под санкции, но не прекращают "зомбировать" — они заявляют, что большинство россиян не почувствовали изменений в жизни, а также заявляют о выработке "новой формулы россии".

Российское СМИ "РИА Новости" опубликовало большой материал по итогам ста дней войны в Украине. "Телеграф" ознакомился с пропагандистским текстом и отметил несколько интересных моментов, идущих вразрез с официальными тезисами.

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Одним из популярных нарративов российской власти является якобы "планированность" войны, которую они предпочитают называть "спецоперацией", заявляя, что для россии войной она не стала. При этом одно из крупнейших СМИ заявляет, что "никто не знает, сколько еще впереди".

Не обошлось и без традиционного обращения к "ценностям", заявляя, что россия напав на Украину еще в 2014 "борется за саму себя". Такой тезис соседствует с заявлением, что россия пытается "не допустить похищения Украины Западом". Вторжение в Украину представляется как борьба з объединенным "англосаксонским проектом".

Россиян при этом готовят к затяжной военной кампании, которая серьезно исчерпает ресурсы — в материале заявляется о "готовности народа" отдать все ради победы. В нее, по заверениям российского СМИ, верят три четверти населения рф. Отметим, что "конец" пропагандисты видят в полной "деконструкции" Украины и "собирании русской земли".

Прямо заявляется, что "альтернативы нет" и нужно оценивать не скорость, а масштаб, что также указывает на то, что россиян подготавливают к длительной войне.

Ранее "Телеграф" писал, что в россии столкнулись с проблемой, что граждане не понимают смысла некоторых лозунгов, которыми оправдывают вторжение в Украину — просто не зная значения слов.

Напоминаем, что в ЕС приняли шестой пакет санкций, который усилит давление на россию не только в политической, но и в экономической и религиозной сферах.