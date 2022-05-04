Под новые санкции Великобритании попали одиозные путинские пропагандисты

Новые ограничения Запада еще больше усилят экономическое давление на путинскую экономику

Великобритания ввела новый пакет санкций против россии. Теперь ограничения будут применены еще к 1600 лицам и организациям. Среди них 63 кремлевских пропагандиста.

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Об этом в среду, 4 мая, сообщили на сайте британского правительства.

В рамках введенных санкций российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.

Кроме того, Британия ввела санкции против ПАО "Камаз", управляющего российским банком "Открытие" Михаила Задорнова, а также председателя правления "Радкомбанка" Дмитрия Гусева.

Ограничения будут также касаться Всероссийской государственной телерадиокомпании, а также военных корреспондентов россии Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина. Кроме них в список подсанкционных лиц вошел российский телеведущий Михаил Леонтьев и даже помощника кровавого диктатора россии Максима Орешкина.

Что касается соцсетей, интернет-сервисов и магазинов приложений, то в рамках нового пакета ограничений они вынуждены заблокировать контент RT и Sputnik.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экономист и общественный деятель Сергей Алексашенко оценил влияние санкционных пакетов Запада против кровавой россии, разделив их на три блока.