путін дивно відреагував на слова про свою пенсію: відео

Російський президент заявив, що пенсія може чекати його зовсім скоро

Кривавому диктатору володимиру путіну у середу, 1 червня, запропонували піти на пенсію та відвідати після цього Мурманськ. Реакція російського президента була вкрай неоднозначною, однак від пропозиції він не відмовився.

Як передає російська служба BBC, відправити путіна на пенсію вирішила багатодітна родина з Мурманська, з якою він спілкувався по відеозв'язку з нагодни Дня захисту дітей.

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Під час розмови голова багатодітної родини сказав, що вони чекають путіна в Мурманську після того, як російський президент вийде на пенсію і в нього з'явиться багато часу на поїздку.

На що кривавий диктатор скорчив незрозумілу здивовану гримасу, після чого відповів: "Дякую за запрошення. Обов'язково буду мати на увазі, коли вийду на пенсію. Можливо, вийде навіть раніше".

Варто зазначити, що у РФ зараз на пенсію можуть піти чоловіки, які досягли 61 року. Путіну у жовтні виповниться 70.

Нагадаємо, що останні кілька місяців у наближених до російського президента колах говорять про його страшну та смертельну хворобу. Деякі джерела стверджують, що він може боротися з раком підшлункової залози, який прогресує і через це путіна може чекати швидка смерть. При цьому розвідка всередині ФСБ повідомляє не настільки райдужні для України терміни ймовірної смерті путіна. Проте інформація про онкологічне захворювання також підтверджується.

Крім цього ми писали, що існує і варіант про те, що президент росії вже давно помер. Замість нього росією зараз нібито управляє двійник, бо така "незмінність" влади вигідна багатьом урядовим колам.