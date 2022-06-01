путин странно отреагировал на слова о своей пенсии: видео

Российский президент заявил, что пенсия может ждать его совсем скоро

Кровавому диктатору владимиру путину в среду, 1 июня, предложили уйти на пенсию и посетить после этого Мурманск. Реакция российского президента была очень неоднозначной, однако от предложения он не отказался.

Как передает российская служба BBC, отправить путина на пенсию решила многодетная семья из Мурманска, с которой он общался по видеосвязи по случаю Дня защиты детей.

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Во время разговора глава многодетной семьи сказал, что они ждут пути в Мурманске после того, как российский президент выйдет на пенсию и у него появится много времени на поездку.

На что кровавый диктатор скорчил непонятную удивленную гримасу, после чего ответил: "Спасибо за приглашение. Обязательно буду иметь в виду, когда выйду на пенсию. Возможно, выйдет даже раньше".

Следует отметить, что в РФ сейчас на пенсию могут уйти мужчины, достигшие 61 года. Путину в октябре будет 70.

Напомним, что последние несколько месяцев в приближенных к российскому президенту кругах говорят о его страшной и смертельной болезни. Некоторые источники утверждают, что он может бороться с раком поджелудочной железы, который прогрессирует и поэтому путина может ожидать скорая смерть. При этом разведка внутри ФСБ сообщает не столь радужные для Украины сроки вероятной смерти путина. Однако информация об онкологическом заболевании также подтверждается.

Кроме этого мы писали, что существует и вариант о том, что президент россии уже давно умер. Вместо него россией сейчас якобы управляет двойник, потому что такая "неизменность" власти выгодна многим правительственным кругам.