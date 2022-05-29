Осталось недолго: в ФСБ проговорились о состоянии здоровья путина и назвали срок

Российский диктатор испытывает проблемы со зрением и не контролирует гнев

В россии все чаще стала появляться информация о проблемах владимира путина со здоровьем. После инсайда о возможной смерти российского диктатора вскоре всплыли другие данные — якобы политик жив, но ему осталась всего пара лет. Считается, что путин ведет дсерьезную борьбу с онкологией, из-за чего страдает не только его организм, но и окружающие его люди.

Больше деталей раскрыло британское издание Mirror, ссылаясь на источник в ФСБ.

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Отмечается, что данные о состоянии путина были переданы шпионом для бывшего российского офицера Бориса Карпичкова, который ранее также работал на Федеральную службу безопасности рф. Сейчас он скрывается в Великобритании от вероятной политической расправы, но продолжает сотрудничать с некоторыми из своих бывших коллег.

Именно ему заявили, будто бы врачи отвели путину буквально два-три года, в течении которых он будет болезненно умирать от рака. Впрочем, проблемы из-за болезни наблюдаются уже сейчас. В основном онкология дала осложнения диктатору на глаза. Носить очки, согласно информации источника, носить он отказывается — дабы "не проявлять слабость". Из-за этого ему приходится щуриться, читая даже самые большие буквы.

"Раньше он был собран с подчиненными, но теперь у него бывают вспышки неконтролируемой ярости, — также отметил шпион из ФСБ. — Он совсем сошел с ума и никому не доверяет".

Считается, будто бы рак у путина — быстро прогрессирующий в тяжелой форме. Поэтому он также страдает от частых и сильных головных болей, а также серьезного тремора конечностей.

На это указывает странное поведение политика, не раз зафиксированное телекамерами. Из последнего — недавняя встреча с непризнанным лидером Беларуси александром лукашенко. Есть предположение, будто бы белорусский политик имеет доступ к закрытой информации и является возможностью путина прикрыть свою болезнь. Вполне вероятно, что он ездил к путину, который прежде перенес операцию. Частично это подтверждает минимальное количество фото встречи — все сняты издалека, путин стоит спиной и рассмотреть, действительно ли это он, невозможно.

Фото с последней встречи путина и лукашенко

Однако диалог политиков снимали и на видео. Поэтому странные выворачивания российским диктатором ног не прошли незамеченными журналистами и обычными людьми.

путин словно пританцовывал во время встречи с лукашенко

Особенно четко дергания путина видны в динамике

Некоторые предполагают, что вместе с раком у путина могут быть такие диагнозы, как болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. Напомним, что на данный момент путину всего лишь 69 лет.

Ранее "Телеграф" собирал в один материал все сведения о вероятных заболеваниях кремлевского лидера. Кроме онкологии путину также приписывают серьезные проблемы со спиной.

К слову, информацию про раковую болезнь подтверждали не только иностранные инсайды, но и украинские разведчики. Вполне вероятно, что у путина — рак крови.