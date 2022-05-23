путина прооперировали, ему стало хуже? Политолог рассказал о ситуации в кремле

Одним из немногих, кто точно знает, что именно происходит с лидером россии, является непризнанный мировым сообществом президент беларуси александр лукашенко

президента российской федерации, состояние здоровья и возможные онкологические диагнозы которого обсуждают в последнее время все больше поддаются обсуждению, прооперировали. Врачи советуют кровавому лидеру рф в ближайшее время отказаться от публичных выступлений и встреч.

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Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил историк и политолог Валерий Соловей, известный в сети своими якобы инсайдами из кремля.

По его словам, ночью 17 мая президент россии владимир путин перенес успешную хирургическую операцию. Медицинский персонал, следящий за состоянием здоровья диктатора, настаивал на скорейшем проведении оперативного вмешательства. Именно поэтому с 17 по 19 мая путин не присутствовал на информационных мероприятиях и поддерживал общение исключительно со своим приспешником — секретарем совета безопасности рф николаем патрушевым. Во время отсутствия российского президента в информационном пространстве размещались "консервы" с его участием, которые были подготовлены заранее, однако сам путин дважды за этот срок проводил телефонные переговоры.

Ближе к вечеру 20 мая состояние президента ухудшилось. Стабилизировать его удалось к утру 21 мая. В настоящее время медицинский персонал рекомендует кровавому лидеру покой и советует отказаться от участия во встречах.

Соловей также отмечает, что одним из немногих людей, которые в курсе того, что происходит с состоянием здоровья путина, является самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко. Однако и он не знает всех подробностей. Именно непризнанный мировым сообществом белорусский лидер должен был предоставить путину очередную услугу и развеять информацию об ухудшении его самочувствия.

"Лукашенко привлекли засвидетельствовать всему миру, что "пациент скорее жив, чем мертв", и обычно за новый "кредит" для своего режима от россии Картофельный лось подтвердит что угодно. Не исключено, что лукашенко даже может поклясться могилой своего родного отца, который, по словам самого александра григоровича, погиб во время Великой Отечественной войны лет за десять до его рождения, что полутруп путин полностью здоров и проводит с ним интересные беседы, спускаясь на байдарках по тому самому пресловутому "Бочаровому ручью" аки на лыжах зимой", — написал Соловей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что состояние здоровья российского президента путина все больше поддается обсуждению в соцсети. В частности, пользователи обращают внимание на довольно странные движения лидера рф во время его встреч с политиками.

Также напомним, что известный в россии оккультист Андрей Космач спрогнозировал смерть кровавого российского лидера, отметив, что путин может отойти на тот свет уже в мае 2023 года.