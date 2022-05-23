путіна прооперували, йому стало гірше? Політолог розповів про ситуацію у кремлі

Одним із небагатьох, хто точно знає, що саме відбувається з лідером росії є невизнаний світовою спільнотою президент білорусі олександр лукашенко

Президента російської федерації, стан здоров'я та ймовірні онкологічні діагнози якого обговорюють останнім часом дедалі більше, прооперували. Лікарі радять кривавому лідеру рф найближчим часом відмовитися від публічних виступів та зустрічей.

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Про це у понеділок, 23 травня, повідомив історик та політолог Валерій Соловей, відомий у мережі своїми нібито інсайдами з кремля.

За його словами, уночі 17 травня президент росії володимир путін переніс успішну хірургічну операцію. Медичний персонал, який слідкує за станом здоров'я диктатора, наполягав на якнайшвидшому проведенні оперативного втручання. Саме через це з 17 по 19 травня путін не був присутній на інформаційних заходах і підтримував спілкування виключно зі своїм поплічником — секретарем ради безпеки рф миколою патрушевим. Упродовж відсутності російського президента в інформаційному просторі розміщувалися "консерви" з його участю, які були підготовлені заздалегідь, проте сам путін двічі за цей термін проводив телефонні переговори.

Ближче до вечора 20 травня стан президента погіршився. Стабілізувати його вдалося на ранок 21 травня. Наразі медичний персонал рекомендує кривавому лідеру спокій та радить відмовитися від участі у зустрічах.

Соловей також зазначає, що, одним із небагатьох людей, які в курсі того, що відбувається зі станом здоров'я путіна є самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. Проте й він не знає подробиць. Саме невизнаний світовою спільнотою білоруський лідер мав надати чергову послугу та розвіяти інформацію про погіршення самопочуття президента росії.

"лукашенка притягли засвідчити всьому світу, що "пацієнт швидше живий, ніж мертвий", і звичайно за новий "кредит" для свого режиму від росії Картопляний лось підтвердить, що завгодно. Не виключено, що лукашенко навіть може присягнути могилою свого рідного батька, який, за словами самого олександра григоровича, загинув під час Великої Вітчизняної війни років за десять до його народження, що напівтруп путін повністю здоровий і проводить із ним цікаві бесіди, спускаючись на байдарках по тому самому горезвісному "Бочаровому струмку" ніби на лижах узимку", — написав Соловей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що стан здоров'я російського президента путіна все більше піддається обговоренню у соцмережі. Зокрема, користувачі звертають увагу на досить дивні рухи лідера рф під час його зустрічей з політиками.

Також нагадаємо, що відомий у росії окультист Андрій Космач спрогнозував смерть кривавого російського лідера, відзначивши, що путін може відійти на той світ вже у травні 2023 року.