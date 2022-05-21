"Зупинити це неможливо": політолог про онкологічний діагноз путіна

Неадекватна поведінка та ймовірні оперативні втручання президента-диктатора останнім часом є топ-темою для обговорення

Російського президента володимира путіна, хвороблива поведінка якого дедалі більше піддається обговоренню, активно готують до ще однієї операції.

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Про це під час чергового ефіру для "ФейгінLIVE" розповів історик та політолог Валерій Соловей, відомий у мережі своїми нібито інсайдами з кремля. За його словами, 69-річний путін має три діагнози, серед яких і "серйозні онкологічні проблеми", але з раком крові (про який, зокрема, повідомлялося з посиланням на одного російського олігарха) та щитоподібної залози вони не пов'язані.

"У нього немає лейкемії. І навряд чи вона колись була. Хоча у нього було кілька онкологічних діагнозів. Це серйозніший діагноз, який розвивається. Зараз його зупинити неможливо. Остання операція, яку йому робили, була пов'язана з цим діагнозом. На нього чекає ще одна операція", — пояснив Соловей.

Політолог відзначає, що президент росії, окрім вже відомих діагнозів, має й інші два. Один з них пов'язаний з неврологічним захворюванням — це Хвороба Паркінсона. Інший — із психікою російського лідера.

За словами Солов'я, саме ці діагнози змушують президента рф систематично приймати сильнодіючі медикаменти. Що стосується прогнозів стосовно того, скільки ще залишилося путіну жити, то експерт їх давати не береться.

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"Щодо "терміну доживання", то навіть найкращі лікарі не можуть точно визначити горизонт. З дуже великою ймовірністю я можу повторити лише одне: очевидно, що від осені він не зможе здійснювати такий вплив, як зараз, на російську політику. Йому доведеться залишати публічну сферу і скорочувати об'єм своєї участі у державних справа", — пояснив він.

Наостанок Соловей додав, що володимиру путіну довелося суттєво збільшити дозу ліків, які підтримують його здоров'я, після повномасштабного вторгнення в Україну, мовляв, так звана "спецоперація" обертається йому серйозним і пришвидшеним руйнуванням організму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з інсайдерівською інформацією Валерія Солов'я, російського президента володимира путіна повинні були прооперувати кілька тижнів тому. Через це, роль лідера рф на інформаційних заходах повинні були виконувати його дублери.

Все що відомо про діагнози, які приписують лідеру Кремля — читайте у матеріалі "Телеграфа".