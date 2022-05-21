"Остановить это невозможно": политолог об онкологическом диагнозе путина

Неадекватное поведение и возможные оперативные вмешательства президента-диктатора в последнее время являются топ-темой для обсуждения

российский президент владимир путин, болезненное поведение которого все больше поддается обсуждению, активно готовится к еще одной операции.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом во время очередного эфира для "ФейгинLIVE" рассказал историк и политолог Валерий Соловей, известный в сети своими якобы инсайдами из кремля. По его словам, у 69-летнего пути есть три диагноза, среди которых и "серьезные онкологические проблемы", но с раком крови (о котором, в частности, сообщалось со ссылкой на одного российского олигарха) и щитовидной железы они не связаны.

"У него нет лейкемии. И вряд ли она когда-то была. Хотя у него было несколько онкологических диагнозов. Это более серьезный диагноз, который развивается. Сейчас его остановить невозможно. Последняя операция, которую ему делали, была связана с этим диагнозом. Его ждет еще одна операция", – объяснил Соловей.

Политолог отмечает, что у президента рф, кроме уже известных диагнозов, есть и другие два. Один из них связан с неврологическим заболеванием – это Болезнь Паркинсона. Другой – с психикой российского лидера.

По словам Соловья, именно эти диагнозы заставляют президента рф систематически принимать сильнодействующие медикаменты. Что касается прогнозов относительно того, сколько еще осталось путину жить, то эксперт их давать не берется.

Читайте также: Категория Новости России Глава разведки Украины рассказал, действительно ли путин тяжело болен Слухи о тяжелой болезни путина ходят по сети уже давно, но теперь появилось подтверждение этой информации

"Что касается "срока доживания", то даже лучшие врачи не могут точно определить горизонт. С очень большой вероятностью я могу повторить только одно: очевидно, что с осени он не сможет оказывать такое влияние, как сейчас, на российскую политику. Ему придется оставлять публичную сферу и сокращать объем своего участия в государственных делах", — пояснил он.

Напоследок Соловей добавил, что владимиру путину пришлось существенно увеличить дозу лекарства, поддерживающего его здоровье, после полномасштабного вторжения в Украину, мол, так называемая "спецоперация" оборачивается ему серьезным и ускоренным разрушением организма.

Ранее Телеграф сообщал, что, согласно инсайдеровской информации Валерия Соловья, российского президента владимира путина должны были прооперировать несколько недель назад. Поэтому роль лидера россии на информационных мероприятиях должны были выполнять его дублеры.

Все что известно о диагнозах, которые приписывают лидеру Кремля — читайте в материале "Телеграфа".