Імовірність 98,5%: окультист назвав місяць смерті путіна (відео)

Також експерт зробив прогноз щодо війни в Україні

Російський кривавий диктатор володимир путін, який за інсайдерською інформацією страждає на онкологічне захворювання, може померти в 2023 році.

В ефірі діалогу з Марком Фейгіном окультист із рф Андрій Космач розповів про прогноз трьох фахівців у сфері мунданної (політичної) астрології. Космач розповів, що це пов’язано із коридорами затемнень.

Перший із трьох пройшов у квітні-травні цього року, другий очікується у жовтні-листопаді 2022 року, а третій, найважливіший, у квітні-травні 2023. Важливо також звернути увагу на середину між затемненнями – останній місяць літа.

Спираючись на з’єднання сузір’їв, він пояснив, що з кінця липня очікується фінансово-економічна криза в росії, а також почнеться третя хвиля військових дій в Україні — апофеоз. Триватиме до середини вересня — станеться корінний перелом на користь України і в цей час почне погіршуватись здоров’я путіна.

Коли помре путін

Смерть путіна Космач пов’язує із весняним коридором затемнень 2023 року — після 5 травня очікується "кінець земного шляху" диктатора. Імовірність здійснення цього у травні 2023 року 98,5%, але є 1,5% шанс, що затягнеться до серпня.

Фінал війни

Після осіннього апофеозу війни настане розв’язування та завершення. Прогнозує Космач його на кінець 2022-початок 2023 року — січень, лютий та початок березня — тоді буде поставлено крапку та переможе Україна.

Раніше "Телеграф" писав, що смерть путіна може бути насильницькою. Імовірну смерть путіна в найближчий рік-два також передбачав і астролог Макс Гордєєв. Серед причин, які називають прихильники магічних практик – онкологічне захворювання.